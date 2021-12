Desfile é marcado pela tranquilidade em Salvador

Ao contrário de outras capitais brasileiras, onde houve confusão, o 7 de Setembro em Salvador foi marcado pela tranquilidade. Poucos manifestantes acompanharam o evento cívico e não atrapalharam o desfile das fanfarras estudantes e representantes das Forças Armadas.

Uma manifestação maior está marcada para acontecer na tarde deste sábado, 7, mas membros do Movimento Passe Livre (MPL) pretendiam se concentrar já nesta manhã no Centro da cidade. Com a chuva, menos de 20 pessoas estiveram presentes no encontro. Eles se misturaram a outros manifestantes do "Grito dos Excluídos", que tradicionalmente participa do evento.

Os policiais federais levaram seus protestos para o desfile. Com blusas e faixas pretas e nariz de palhaço, eles pedem socorro para a Polícia Federal (PF).

O governador Jaques Wagner, que abriu o desfile, ao lado do prefeito ACM Neto, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Bahia e Salvador, disse que as manifestações devem ser mais criativas para não atrapalhar a sociedade.

O desfile, que comemora os 191 anos da Independência do Brasil, terminou às 11h10 em Salvador.



