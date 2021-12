Desfile do 7 de Setembro altera trânsito e linhas de ônibus

O desfile do Dia da Independência do Brasil, que acontece no feriado deste sábado, 7, no centro da cidade, atrai para as ruas de Salvador milhares de baianos e turistas. Buscando garantir a tranquilidade e segurança dos presentes, foi montado um esquema especial de mobilidade.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), no dia do evento, nove ônibus da frota reguladora estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 13h às 18h. Outras 20 linhas que operam com destino ao centro da cidade e às estações, também serão reforçadas (confira as linhas abaixo).

Além disso, os ônibus que transitam pela rua Carlos Gomes, terão seus itinerários modificados por causa da interdição da via para o desfile. Assim que a rua for liberada, eles voltarão a circular normalmente.

Alterações no trânsito

Devido aos festejos, o trânsito será modificado em algumas vias da região do centro da cidade. As alterações acontecerão nos dias 6 e 7 de setembro.

A partir da meia-noite do dia 7, o estacionamento de veículos será proibido nas seguintes vias: Av. Euclídes da Cunha, largo da Graça, rua da Graça, rua Tenente Pires Ferreira (entre a rua Raul Drumond e a rua Presidente Kennedy), Av. Sete de Setembro (ladeira da Barra / largo da Vitória / Corredor da Vitória / largo do Campo Grande / Passeio Público / Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), praça Castro Alves, rua Chile, rua da Ajuda, rua da Misericórdia, ladeira da Praça, ladeira da Montanha, ladeira da Conceição da Praia, rua Conceição da Praia, rua Carlos Gomes, rua Forte de São Pedro, rua Banco dos Ingleses, rua Baronesa de Sauípe (lado direito), rua Direita da Piedade (trecho compreendido entre a rua Clóvis Spínola e a rua Politeama de Baixo), e largo dos Aflitos.

Para coibir o estacionamento irregular, equipes da Transalvador farão o monitoramento do tráfego e circulação de pedestres na via.

Já a circulação de veículos será proibida, a partir das 4h do dia 7, nas seguintes vias: Av. Euclídes da Cunha, largo da Graça, rua da Graça, Av. Sete de Setembro (ladeira da Barra: sentido centro / largo da Vitória / Corredor da Vitória / largo do Campo Grande / Passeio Público / Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), rua do Paraíso (ente a Av. Sete de Setembro e a rua Professor Américo Simas), praça Castro Alves, rua Chile, rua da Ajuda, ladeira da Montanha, ladeira da Conceição da Praia, rua Conceição da Praia, rua Carlos Gomes, rua Forte de São Pedro, rua Clovis Spínola, e no largo dos Aflitos.

A partir das 5h do mesmo dia, haverá inversão do sentido de tráfego de veículos na rua Gamboa de Cima (trecho entre a Lateral do Quartel da PM até o imóvel de nº 57), e na rua Presidente Kennedy.

Os veículos com destino às proximidades do centro da cidade deverão utilizar as avenidas Lafayette Coutinho (Av. Contorno), Vale dos Barris e Dr. J. J. Seabra (Baixa dos Sapateiros). Os automóveis provenientes da Av. Princesa Leopoldina, com destino ao bairro da Graça, terão como opção de tráfego a Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela).

Zona Azul

Para quem desejar ir aos festejos utilizando veículo próprio, serão oferecidas vagas de Zona Azul no estacionamento São Raimundo e na Barroquinha.

Taxi

Quem preferir utilizar os serviços dos táxis poderá fazer a solicitação através do aplicativo Táxi Mobi, que opera até mesmo no feriado com bandeira 1 e 20% de desconto, ou se dirigir a um dos pontos fixos localizados no Campo Grande, praça da Piedade, rua direita da Piedade, entre outros.

