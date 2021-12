Desfile de moda serve de estímulo para pessoas obesas

Com roupas casuais, adequadas para diversas ocasiões, modelos plus size (tamanho grande) desfilaram, nesta quinta-feira, 20, ao som da música Garota de Ipanema.

O evento encerrou as celebrações do Dia Nacional de Prevenção da Obesidade (11/10), reunindo oito pacientes do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (Cedeba), no Iguatemi, em Salvador.

Também houve oficinas de turbantes, maquiagem, reiki e reflexologia podal. A programação centrou no fortalecimento da autoestima e envolveu a equipe do Núcleo de Obesidade do Cedeba. "Um trabalho que ultrapassa os compromissos profissionais", ressaltou a diretora Reine Fonseca.

A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em Salvador, conforme o cirurgião bariátrico Erivaldo Alves, cerca de 15% da população é obesa e, em torno de 45%, está acima do peso (46,75%, homens e 43%, mulheres).

Anaildes Pires, 27, deixou de estudar porque enfrentava preconceito na escola, além da dificuldade de locomover-se. Com 185 kg, aguarda a cirurgia de redução de estômago: “Além de conhecimento e motivação, os eventos nos aproximam de pessoas com o problema e outras que fizeram a bariátrica e vivem tranquilas”.

“Após a cirurgia, fiquei livre da diabetes e pressão alta, e a redução do peso facilitou minha vida”, atesta a auxiliar de ensino Eliana Santos, 38, que pesava 140 kg antes da bariátrica – hoje, 95 kg.

A alegria da diretora do Cedeba com o trabalho do núcleo foi ampliada nesta quinta com a notícia dada pelo secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas: o acesso ao tratamento de obesidade será ampliado com a criação de 28 núcleos em distintas regiões do estado.

