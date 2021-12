Desfile de Ivete conta com estrutura especial na Barra

Após cerca de dois meses do nascimento das gêmeas Marina e Helena, a cantora Ivete Sangalo volta neste domingo, 29, aos palcos. Marcado para iniciar às 17h30, a artista comanda um trio elétrico entre o Clube Espanhol e o Farol da Barra.

Na tarde de sexta, 27, funcionários da Secretaria de Manutenção (Seman) faziam os últimos ajustes para a festa. Para atender à demanda do público que vai acompanhar o show, a prefeitura de Salvador montou um esquema especial.

Cerca de três ambulâncias e duas motolâncias do Samu estarão de prontidão para algum tipo de emergência. A base do Samu do 5º Centro de Saúde e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) nos Barris será a unidade referência para atender os foliões.

Além da Polícia Militar (PM), cerca de 140 agentes da Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) devem atuar na festa. Um posto da Salvamar na praia do Farol da Barra contará com oito agentes.

Para quem for de carro, será proibido estacionamento, das 15h às 24h, na avenida Oceânica, entre a rua José Sátiro de Oliveira e o largo do Farol da Barra. A partir das 12h, haverá desvio do tráfego de veículos na avenida Oceânica. O trânsito nesse trecho será interditado das 15h à 0h.

“Será praticamente um Carnaval fora de época. Eu mesmo não esperava. É uma festa só dela, nem acreditei”, disse o analista de sistemas Thiago Souza, 22 anos. Morador da Barra, o aposentado José Santos, 66 anos, relatou que está ansioso “Espero que seja tranquilo e seguro”.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

