Desfile de carros da Stock Car congestiona tráfego no Comércio

Um desfile de apresentação de carros da categoria Stock Car deixa o trânsito congestionado na região do Comércio na manhã desta quarta-feira, 12. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os veículos, que saíram das imediações do Elevador Lacerda, vão dar voltas pelas ruas do Comércio, na Cidade Baixa.

Ainda de acordo com a Transalvador, agentes de trânsito acompanham o evento para tentar organizar o fluxo de veículos. O órgão não soube informar a previsão para o encerramento da apresentação.

O GP Bahia de Stock Car, maior categoria do automobilismo brasileiro, será realizado na tarde deste domingo, no circuito montado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Na manhã de sábado, 14, no mesmo local, será realizado o treino classificatório para a prova.

adblock ativo