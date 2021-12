Desfile de 7 de Setembro atrai famílias ao Campo Grande

Diversas famílias acompanham o desfile cívico militar neste 7 de Setembro em Salvador, em comemoração aos 194 anos da Independência do Brasil. O governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) hastearam as bandeiras do Brasil e de Salvador ao lado do comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros.

#7desetembro é um símbolo que representa a independência do nosso país, do nosso povo. pic.twitter.com/OiDtp6LaK5 — Rui Costa (@costa_rui) 7 de septiembre de 2016

O governador usou sua página no Facebook para falar que o 7 de Setembro lembra a necessidade de "lutar" e da "garra" dos brasileiros. "Viva a independência do Brasil. A independência é para ser buscada todos os dias com mais empregos, melhores condições de vida pra nossa gente. A sensação é especial por realizar, mesmo num período de crise, muitos investimentos na #Bahia. Lutar sempre!"

O prefeito também destacou a força do povo. "Para mim, o 7 de Setembro é mais um dia para lembrar do quanto a nossa gente é forte e de como isso é essencial para construímos um país e uma cidade cada vez melhores".

Tropas da Marinha, Exército, Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, escolas e instituições civis desfilam em um trajeto de 5 km entre o Corredor da Vitória e a Praça Castro Alves. Os ex-Combatentes foram os primeiros a sair.

Cerca de 5.200 pessoas participam do evento. O desfile começou às 9h10 desta quarta.

