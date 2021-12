Desfile cívico reúne baianos e autoridades no Centro

Mais de três mil pessoas participaram em Salvador das comemorações do 7 de Setembro, que marca os 192 anos da Independência do Brasil. O desfile cívico começou por volta de 9h e percorreu o trecho entre o Corredor da Vitória e a Praça Castro Alves, passando pelo Campo Grande, onde havia grande concentração de espectadores.

A celebração foi iniciada com o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador pelo governador Jaques Wagner, o vice-almirante da Marinha, Luiz Henrique Caroli, e o prefeito ACM Neto, durante o Hino Nacional Brasileiro.

A presença do público nas ruas do centro da cidade chamou a atenção do governador da Bahia. "Esse é o maior momento da cidadania brasileira e baiana", frisa Wagner, que foi vaiado em sua chegada ao evento.

O desfile conta com a participação de 4,8 mil militares e 1,8 civis, além do acompanhamento de 1.041 policiais militares que realizam a segurança da população. O primeiro grupo a desfilar foi o dos ex-Combatentes, seguido pela Marinha, Força Aérea, Polícia Militar da Bahia e alunos dos colégios da Polícia Militar e do Exército. Grupos de fanfarras formados por alunos de colégios estaduais e municipais também desfilaram.

Natural de Jacobina, o trabalhador autônomo Rogério de Jesus, de 42 anos, apresentou o desfile a seus filhos Marcos e Pérola. Para ele, o acontecimento auxilia na promoção da educação.

"A postura dos militares representa a disciplina que devemos ter na vida. E, apesar de não estarmos em um bom momento no que diz respeito à administração pública, a história do Brasil é de suma importância para nossas crianças", comenta Rogério.

O prefeito ACM Neto salientou que a comemoração deve ser uma reflexão. "Essa é uma oportunidade para cada cidadão, olhando para o seu país e seus desafios para o futuro, tenha a possibilidade de, nas ruas, demonstrar o compromisso com a sua pátria e as suas expectativas e esperanças para o amanhã", diz.

Este ano também acontece o 20º Grito dos Excluídos, evento nacional organizado por movimentos sociais e pastorais católicas. Com o tema "Ocupar ruas e praças por liberdade e direitos", o movimento lembra as manifestações ocorridas em junho de 2013. A concentração acontece em frente ao Teatro Castro Alves, com saída após o desfile cívico.

