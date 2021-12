Desfile cívico-militar comemora 7 de Setembro em Salvador

As estruturas para receber o desfile de 7 de Setembro, data em que é comemorado o 194º aniversário da Independência do Brasil, no centro de Salvador, já foram montadas.

O evento será coordenado pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, e presidido pelo governador Rui Costa. A Polícia Militar da Bahia irá desfilar com o efetivo de 943 policiais militares, que integram as unidades operacionais, administrativas, de ensino e da reserva remunerada (veteranos).

Os moradores do local já estão no clima do festejo que acontece todo ano. O comerciante Ailson Lyra, 67, diz achar a festa válida, por representar um momento histórico para o Brasil: "É uma festa que acontece todo ano, mas tem sua representatividade para o país".

Trânsito

Para a realização do desfile, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) organizou esquema especial de trânsito. Durante a realização do evento, residentes de vias interditadas terão acesso garantido mediante comprovação de endereço.

Das 4h desta quarta-feira em diante, está proibida a circulação de veículos nas seguintes vias: da Graça ao Centro Histórico: Av. Euclides da Cunha, largo da Graça, rua da Graça, ladeira da Barra (sentido centro), largo da Vitória, Corredor da Vitória, largo do Campo Grande, Passeio Público, Mercês, Rosário, Piedade, São Pedro, São Bento, rua do Paraíso (entre a Av. Sete e a rua Professor Américo Simas).

Também na praça Castro Alves, rua Chile, rua da Ajuda, via que margeia a praça da Sé, largo do Terreiro de Jesus, rua da Misericórdia, ladeira da Praça e ladeira da Montanha.

A interdição atinge, ainda, a ladeira da Conceição da Praia, rua Conceição da Praia, rua Carlos Gomes, rua da Forca e rua Forte de São Pedro.

Neste mesmo trecho, incluindo a rua Banco dos Ingleses, o estacionamento está proibido desde a 0h.

