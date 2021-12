Desfile cívico marca o 197º aniversário da Independência do Brasil

Celebrando o 197º aniversário da Independência do Brasil, o tradicional desfile do 7 de Setembro está previsto para começar neste sábado, 7, às 9h, saindo do Campo Grande até a praça Castro Alves, no centro de Salvador.

No largo do Campo Grande, as bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador serão hasteadas pelo governador Rui Costa (PT), pelo prefeito ACM Neto (DEM) e pelo chefe do Estado-Maior da 6ª Região Militar, coronel Luís Eduardo Possídio Santos.

Segundo nota do Exército, órgão organizador da festa este ano, o desfile contará, entre outros, com a presença do grupamento de Bandeiras Históricas e de ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial.

As fanfarras das escolas públicas estaduais e municipais também estarão presentes, sendo um dos destaques da programação. Além disso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) estará presente com vários batalhões e companhias, como o Esquadrão Águia, que abrirá o desfile hipomotorizado com performance tática de ‘pirâmide’ de motociclistas.

De acordo com o comandante do Batalhão Especial de Policiamento de Eventos, o tenente-coronel Saulo Roberto Costa dos Santos, a data rememora as lutas pela libertação do País e o significado de liberdade trazido por elas.

“Como todos os anos, iremos desfilar com todo o brio e satisfação que a polícia tem em participar do 7 de Setembro. Tivemos lutas em diversos locais para hoje termos uma democracia estabilizada no País”.

Grito dos Excluídos

Em sua 25ª edição, o Grito dos Excluídos, proposta popular realizada inicialmente em 1995, leva para as ruas o tema “Este sistema não vale! Lutamos por Justiça, direitos e liberdade”. Manifestantes se concentram, a partir das 9h, em frente ao Teatro Castro Alves, de onde seguirá até a praça da Piedade.

