Desfile celebra 7 de Setembro em Salvador

O desfile em comemoração aos 190 anos da Independência do Brasil, na manhã desta sexta-feira, 7, em Salvador, foi marcado pela presença do vice-almirante Antônio Fernando Monteiro Dias, que iniciou o evento em revista à tropa militar. Em seguida, Dias recebeu o vice-governador Otto Alencar, para o hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador, em frente ao palanque montado exclusivamente para o evento, no bairro do Campo Grande. O evento começou às 9h e terminou por volta das 10h30.



As comemorações na capital baiana tiveram início no Corredor da Vitória e seguiram pela Avenida Sete de Setembro até a Praça Castro Alves. Para o desfile, o efetivo contou com cerca de 6.321 pessoas, divididos entre 4.664 militares e 1.657 civis.



Na ocasião, aconteceu a passagem das bandeiras históricas, logo após, os Ex-Combatentes das forças armadas desfilaram, seguido pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Guarda Municipal, Salvamar, escolas e instituições civis, viaturas militares e a cavalaria.

