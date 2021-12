Desestrutura da orla de Salvador prejudica comerciantes

A revitalização da orla de Salvador depende do resultado do processo que tramita na Justiça Federal, desde a demolição das cerca de 500 barracas de praia, há dois anos. No entanto, os trabalhadores da área depositam a esperança de dias melhores nas mãos da futura gestão da cidade. Desde que a prefeitura cumpriu a determinação judicial da 13ª Vara Federal, os comerciantes de praia ficaram autorizados a colocar 15 mesas na areia, mas são impedidos de comercializar alimentos cozidos e bebidas engarrafadas.

Na manhã desta segunda-feira, na Praia de Armação, os barraqueiros que "abriram" os toldos disputavam os poucos clientes literalmente "no grito". O olhar desolado do comerciante Sérgio Raimundo, 39, dava uma mostra dos tempos difíceis. O ex-dono da barraca Sabor de Sal lamentava não só a demolição, mas a falta de perspectiva de ter de volta a estrutura: faltam água encanada, energia e sanitários.

"Não é só a regressão da barraca de praia para o isopor", disse Sérgio, cujo pensamento foi complementado por Marcelo Silva, 42: "A gente fica aqui e não pode fazer nada. Espero que o próximo prefeito ajude". A contadora Sílvia Oliveira, 40, era uma das poucas pessoas na praia ontem. De folga, após trabalhar na véspera como mesária nas eleições, ela somente elogiou o esforço dos comerciantes. "É lamentável. Não tem um banheiro", queixou-se.

A única intervenção prevista para a orla atlântica é a construção do Parque de Lazer e Esporte, na área da sede de praia do Esporte Clube Bahia. A contar de 28 de setembro passado, o clube tem entre 60 e 120 dias para demolir o prédio e limpar o local. A obra, orçada em R$ 3 milhões, será feita pela empresa Foz Jaguaribe, como contrapartida exigida pela prefeitura pelos danos ambientais causados na construção do emissário submarino. O projeto, de autoria da Fundação Mário Leal Filho, prevê quadras poliesportivas, campos de futebol, mirante, jardim, ciclovia e espaço para eventos.

Prefeitura - Segundo informações da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), a prefeitura não tem como intervir na questão das barracas até a decisão da Justiça Federal. A ação civil pública tramita na Advocacia Geral da União (AGU), que, por meio de nota, informou que só se pronunciará após o julgamento.

