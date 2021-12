Desequilíbrio econômico atinge transporte coletivo em Salvador, afirma INTEGRA

Uma auditoria confirmou desequilíbrio econômico-financeiro no sistema de ônibus coletivo em Salvador, afirmou nesta quarta-feira, 16, a Associação das Concessionárias (INTEGRA).

Segundo o órgão, a análise se baseou nos quantitativos mensais dos passageiros do sistema e na execução da concessão desde o início dos contratos. O acompanhamento teria demonstrado então, que o montante obtido com o pagamento da taxa estaria aquém do que foi acordado.

No entanto, ainda de acordo com a Integra, os relatórios são parciais e seguem sendo analisados pelas concessionárias até a sua conclusão. Nenhum valor chegou a ser divulgado.

