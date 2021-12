Desentendimento com agentes da Transalvador acaba em confusão em Itapuã

Dois agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram agredidos na manhã desta quinta-feira, 8, durante uma confusão motivada por pelo estacionamento irregular na Av. Dorival Caymmi, bairro de Itapuã, em Salvador.

Conforme a Transalvador, durante uma fiscalização de rotina para coibir estacionamentos irregulares, ao ver os agentes, um homem parou carro e exigiu que eles apagassem os dados de todos os veículos que tinham sido flagrados infringindo a legislação de trânsito.

Como os agentes teriam se negado a apagar o material, o homem desferiu socos e pontapés nos servidores da Transalvador. Ambos passam bem. O motorista, por outro lado, alegou ao portal Bnews que fiscais de trânsito faziam fotografias de diversos veículos na via e quando questionou a razão do registro das imagens, acabou sendo alvo de um soco que atingiu o rosto da mulher do motorista, grávida de seis meses.

Uma mulher, que acompanhava o suposto agressor, chegou a passar mal e foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, é possível ver a aglomeração que foi gerada pelo desentendimento. A situação foi registrada na Central de Flagrantes, e será encaminhada à 12ª Delegacia de Itapuã, onde será lavrado um termo circunstancial e encaminhado à justiça para devidas providências.

