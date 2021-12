Desempregada pede ajuda para fazer cirurgia em gata de rua

A empregada doméstica Cleonice Carneiro pede ajuda para salvar uma gata que sua filha achou na rua com a pata fraturada no bairro de Pirajá. A suspeita é que Nina, como a gatinha foi batizada, foi atropelada ou agredida a paulada.

Mesmo desempregada há dois meses e já cuidando de seis cachorros e nove gatos, Cleonice não pensou duas vezes antes de abrigar o felino. "Como sou protetora de animais, nunca ia deixar na rua", explica.

Sem dinheiro, a empregada doméstica pediu R$ 50 emprestado para levar Nina para o veterinário. Ao chegar lá, ela recebeu o diagnóstico de que a bichana estava com o fêmur fraturado e precisava passar por uma operação. "A cirurgia custa R$ 400, fora o raio x e pinos que ela vier precisar. Estou tentando ajuda, mas não tenho dinheiro. Ela está tendo febre, só dorme e não quer comer", conta.

Principal fonte de renda da casa, Cleonice fala que vem reservando o dinheiro que tem desde que ficou desempregada para alimentar os animais que pega na rua para cuidar (entre eles um pitbull que seria sacrificado por ser cego). "Nem comida para mim, eu compro. Quem me dá é meu namorado, que traz feijão e outras coisas. Eu uso o que tenho para comprar ração para os animais, porque não vou deixar que eles morram de fome. Eles não pediram para estar comigo", explica.

Apelo

Interessados em ajudar a custear a cirurgia de Nina podem entrar em contato com Cleonice no telefone (71) 8754-2593.



Abaixo, imagens da requisição e do orçamento da cirurgia do animal:

