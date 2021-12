Desembargadores tomam posse no TRT

A nova mesa diretora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) foi empossada na noite desta quinta-feira, 5, durante solenidade no salão nobre da reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela.

Os desembargadores Maria Adna Aguiar, Maria de Lourdes Linhares, Esequias de Oliveira e Nélia Neves, respectivamente, presidente, vice-presidente, corregedor regional e vice-corregedora, foram eleitos pelo Tribunal Pleno do TRT5 no dia 28 de agosto e terão mandato de dois anos à frente do Tribunal.

Autoridades do Poder Judiciário, políticos, como o governador Rui Costa e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo, personalidades baianas, familiares e amigos lotaram o salão nobre para saudar a nova diretoria.

Natural de Acajutiba (distante 183 km de Salvador), a nova presidente do TRT5 para o biênio 2015-2017 é portadora de poliomielite desde os 2 anos de idade. Com trajetória de vida marcada pela atuação social em defesa das minorias, Maria Adna atuará no centro do conflito entre empregados e empregadores.

Diálogo

"Essa será a minha responsabilidade, além de estabelecer um diálogo firme e permanente entre os nossos servidores para que a Justiça chegue mais próximo do cidadão", disse a desembargadora.

Adna Aguiar ressaltou ainda o atual momento de crise econômica no país e, consequentemente, o aumento das ações trabalhistas. "Com o fechamento das empresas, ao ser demitido, o trabalhador acaba sendo o grande penalizado e só encontra abrigo na Justiça do Trabalho. É preciso que sejam revistas essas condutas", constata.

adblock ativo