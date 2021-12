Desembargadores adiam julgamento de anulação de júri de Kátia Vargas

O julgamento de anulação de júri da médica Kátia Vargas, que ocorreria nesta quarta-feira, 7, foi adiado e tem previsão de retomada para o dia 4 de setembro.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a decisão foi tomada por conta de embargos infringentes e de nulidade relativos ao caso. O recurso teve como relator o Desembargador Lourival Almeida Trindade e nesta manhã o Desembargador Nilson Castelo Branco e o Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto solicitaram vista compartilhada no processo.

Relembro o caso

A médica Kátia Vargas foi renunciada por duplo homicídio duplamente qualificado referente à morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 21 e 23 anos, após acidente de trânsito em outubro de 2013, no bairro de Ondina, em Salvador.

adblock ativo