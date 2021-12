Desembargadora do TRF1 recebe título de Cidadã de Salvador

A desembargadora federal Daniela Maranhão Costa recebeu em sessão solene, na manhã desta sexta-feira, 30, o título de Cidadã de Salvador. A homenagem à magistrada, que atua no Tribunal Regional Federal (TRF1), foi proposta pelo vereador Kiki Bispo (PTB).

Para o vereador, que admira o trabalho da desembargadora, os processos baianos com recursos a serem julgados no TRF ficam sob a competência dela. “Ela tem uma convivência diária com os temas da Bahia e se mostra muito preocupada com as questões do nosso estado”, disse.

Em seu discurso de agradecimento, a desembargadora afirmou que a cidade de Salvador é quase uma devoção. “Sabe quando a gente admira algo grande?”, questionou ela, frisando que fazer parte da cidade agora é de grande valor. “Quantas crenças e valores se agregam a mim, quantas lembranças, amigos e momentos me fazem recordar quando ainda de longe eu via essa cidade sempre exuberante em energia e canções querendo proximidade”, pontuou.

Participante de grupos nacionais de debates com temas de proteção à mulher e de evolução de seu papel na sociedade, Daniela Maranhão é também estudiosa das questões de gênero.

Segundo o presidente da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o delegado federal José Ricardo Botelho, a desembargadora está sempre preocupada e envolvida com o social. “A questão humana é uma vocação, o que por si só já a credencia para todas as homenagens”, afirmou.

Além do vereador Kiki Bispo e do delegado federal José Ricardo Botelho, também fizeram parte da mesa a juíza Claudia Oliveira, representante do diretor Foro da Seção Judiciária da Bahia (SJB); juiz federal Cesar Jatahy Fonseca; o desembargador federal Wilson Souza, o juiz federal Antônio Scarpa, representando o presidente do TRE, Jatahy Júnior; o juiz federal João Paulo Piroto; a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Cíntia Rezende.

