Descarte irregular causa prejuízo a cooperativas

O descarte de lixo úmido (também chamado de orgânico) nos PEVs não inutiliza a coleta regular. No entanto, gera um trabalho maior na triagem, o que, segundo o técnico André Dantas, torna-se um prejuízo para as cooperativas, que precisam pagar para fazê-lo.

Quem joga lixo ou entulho fora irregularmente, seja em vias públicas, seja fora dos horários de coleta, está sujeito a multa, de acordo com a Lei Municipal 25.595/ 14, conhecida como Lei do Lixo. O cidadão que for flagrado pode ser obrigado a pagar de R$ 67 a R$ 1.008, a depender da infração. A punição para pessoa jurídica fica entre R$ 268 e R$ 2.016.

Conforme a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), a fiscalização do descarte irregular está em prática, e a competência para supervisão cabe à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em parceria com a Guarda Municipal.

Os autos lavrados encontram-se em análise pela comissão de julgamento, referentes às defesas interpostas, aguardando veredito.

Reclamações

Ao circular por Salvador, não é difícil encontrar quem reclame da sujeira causada por quem joga lixo fora de forma irregular. No Nordeste de Amaralina, a equipe de A TARDE encontrou vários tipos de detrito desprezado irregularmente.

A técnica de laboratório Taciana Santos, 31, reclama que, no local, a coleta não é feita diariamente. "Além da retirada desse lixo daqui, também se pede a colaboração da comunidade. O povo joga resíduos fora do contêiner. É complicado falar. Aqui demora um pouco para recolher, leva alguns dias, mas recolhem. A coleta não é diária", disse.

Na Alameda Piatã, localizada no bairro de Brotas, o caso é ainda mais grave. Os moradores informaram que o recolhimento é feito diariamente, mas a sujeira se alastra, causando mau cheiro. Eles se queixam, também, da presença de porcos que dispersam o lixo na via pública.

"Esses porcos ficam aqui, bagunçam o lixo todo, espalham tudo no meio da rua. A gente não suporta mais. O pessoal já tirou até foto para tentar fazer alguma denúncia, mas ninguém resolve o problema. Não dá para continuar no meio dessa imundice", reclamou Antônio Neves, 49, prestador de serviços gerais que mora na região.

adblock ativo