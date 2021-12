Desativação do Mercado do Peixe é adiada para domingo

O prazo para os permissionários do Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, deixarem o espaço foi prorrogado até este domingo, 2. Inicialmente, os comerciantes deveriam esvaziar os boxes nesta quinta, 30, mas eles ganharam mais tempo para trabalhar no local, de acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Nesta manhã, os boxes abriram para atender os clientes e os permissionários alegam que vão trabalhar normalmente neste fim de semana e só vão sair na segunda, 3.

A desativação do mercado faz parte das obras de revitalização do Rio Vermelho. A situação causa polêmica entre funcionários do espaço, que temem ficar sem trabalho.

De acordo com a Semop, os comerciantes serão relocados para outros estabelecimentos durante a obra.

