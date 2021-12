Desativação de estações desagrada moradores da Ribeira

Num bairro onde as ruas planas, a paisagem e a proximidade da área comercial da região intensificam o uso da bicicleta como meio de transporte, moradores da Ribeira se dizem prejudicados com a desativação de duas estações do projeto Salvador Vai de Bike.

A estação de número 38, do Porto dos Tainheiros - alvo de furto e arrombamento no ano passado -, está indisponível há 20 dias, segundo usuários.

A TARDE esteve no local, ontem, e constatou a ausência de bicicletas. "É lamentável não podermos desfrutar da orla da Ribeira com as bicicletas do projeto, só porque alguém achou que deveria destruí-las", queixou-se, Edivan Cruz, 36.

O rapaz, que ensina pessoas a pedalar na região, disse que as aulas gratuitas estão prejudicadas com a suspensão do serviço. "Grande parte dos meus alunos utilizava as 'laranjinhas'. Por causa da desativação, não estão indo mais", conta.

Temporário



A coordenadora do Salvador Vai de Bike, Liane Olívia, diz que a estação do Porto dos Tainheiros teve um problema de sinal e, por isso, ficou indisponível. Mas, deve ser ativada novamente em questão de dias.

"Quando a estação fica sem sinal, retiramos as bicicletas por questão de segurança, porque não temos como monitorar", disse.

A estação do largo do Papagaio, que também já foi alvo de vandalismo por duas vezes, foi desativada definitivamente. Dois dias após a inauguração, rodas e peças foram furtadas e, antes da entrega, bancos foram roubados.

O estudante Maurício Rocha, 18 anos, que costumava utilizar o serviço, disse sentir falta. "Eu costumava pegar para pagar contas no Comércio, a pedido de minha mãe e, aos domingos, visitava os amigos", disse.

Para o jovem, a depredação, no entanto, não é motivo para a desativação. "Vandalismo existe em qualquer lugar. Acho que a prefeitura e o estado deveriam aumentar a segurança", opinou.

Sobre a desativação da estação do largo do Papagaio, Liane Olívia disse que algumas foram remanejadas por questões de segurança e, outras, por obras. Apesar de não precisar o motivo da desativação, ela diz que a prefeitura estuda a ampliação do movimento.

"Esses atos são comuns em outras cidades do país. A Polícia Militar, inclusive, já está com operação para prender essas pessoas e as estações são monitoradas com câmeras", afirmou a coordenadora.

A população pode denunciar a depredação pelos telefones 156, 4003-9892 ou pelo site do projeto: www.salvadorvaidebike.salvador. ba.gov.br.

adblock ativo