Desativação da Estação Iguatemi deixa passageiros confusos

Mesmo com aviso prévio, a desativação da Estação de Transbordo Iguatemi, para as obras da linha 2 do metrô, deixou muitos passageiros confusos na manhã deste sábado, 26. Por conta disso, funcionários da empresa Socicam, contratada pela CCR, estão no local para orientar a população.

A estação parou de funcionar às 10h e, com isso, as 53 linhas de ônibus que trafegam na região, no sentido centro e Paralela, passaram a fazer suas paradas em outros locais, inclusive no Terminal Rodoviário. Para facilitar, pontos provisórios foram construídos no trecho entre a Madeireira Brotas e a rodoviária.

Vale lembrar que o sentido da via também foi alterado, deixando de operar no sistema de mão inglesa. Segundo a CCR, concessionária responsável pelas obras do metrô, as intervenções vão durar pelo menos cinco meses.

As instalações da estação vão abrigar as salas técnicas e operacionais da futura estação rodoviária do metrô.

Mapa dos pontos para onde serão remanejados os coletivos (Imagem: Divulgação | Semob)

