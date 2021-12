Desarticulado esquema que desviou mais de R$ 1 mi da Ebal

A polícia desarticulou na manhã desta sexta-feira, 3, um esquema fraudulento envolvendo quatro ex-funcionários da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal), que desviou 1 milhão, em cinco cidades do interior da Bahia.

A operação 'Cesta do Povo' cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos, informou a Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (DREOF).

De acordo com o titular da DREOF, o delegado Oscar Vieira Neto, foram indiciados por fraude no sistema de preços e prejuízo ao erário o ex-gerente regional de vendas, Vilázaro Sampaio Souza, o ex-gerente da loja da Cesta do Povo de Jaguaquara, Edmo Carvalho Brito, o ex- coordenador de vendas da unidade de Feira de Santana, Edmilson de Oliveira Nascimento, e o ex-funcionário da Cesta, da cidade de Laje, Luis Fernando Barbosa da Silva.

Segundo o delegado, os quatro envolvidos alteravam os preços no sistema da Ebal e registravam grandes saídas de mercadorias com valores abaixo do tabelado pela empresa. Em seguida, os produtos eram repassados para pequenos comerciantes da região, que os revendiam.

O desfalque foi registrado pela empresa entre os meses de dezembro de 2011 e março de 2013, nas lojas da Cesta do Povo de Jaguaquara, Entroncamento de Jaguaquara, Itiruçu, Maracás, Santa Inês e Laje. Vários computadores, smartphones e documentos foram apreendidos nas residências de Edmo, Luís, Vilázaro e Edmilson, todos demitidos em outubro de 2013.

