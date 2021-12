Desapropriação surpreende moradores do Centro Antigo

Um puxadinho daqui, uma ampliação dali, diante da fiscalização ineficiente. Foi assim que várias famílias se apropriaram das encostas de Salvador para viver.

Para tentar reverter esse processo de ocupação irregular das áreas de risco, o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimeto Urbano da Bahia (Conder) pretende construir três conjuntos habitacionais no Centro Antigo: a Vila Barletta (na Baixa de Quintas), Vila Capistrano (avenida Jequitaia) e Água Brusca (Via Expressa).

Para a construção do Vila Capistrano - um prédio com 46 moradias - um terreno de 514,66 metros quadrados foi declarado como utilidade pública para fins de desapropriação no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 24 de dezembro.

No terreno, de número 283, há uma borracharia, o escritório de uma fábrica de embalagens plásticas e algumas casas.

Ao todo, os projetos - que já estão prontos e passam por análise da Caixa Econômica Federal - contarão com um investimento estimado em R$ 14,8 milhões e vão atender 165 famílias da Chácara Santo Antônio, encosta do bairro Santo Antônio Além do Carmo.

Segundo a Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas), vinculada à Conder, as famílias que serão beneficiadas já estão cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida.

Faltou comunicado

Os proprietários dos imóveis estão preocupados com a publicação. O dono da borracharia, que preferiu não se identificar, disse que não foi informado pelo órgão sobre a necessidade de deixar o estabelecimento. "O que me resta é aguardar o comunicado oficial para tomar providências", relatou.

Já José Francisco Costa, 53, dono da fábrica Plasttchico, disse que se receber uma indenização justa não criará problema para sair.

"Eu só acho que eles deveriam nos comunicar antes de tornar a informação pública. Mas quando eles querem tirar, não tem jeito, agem de forma arbitrária", reclamou o comerciante.

Segundo informações da Dircas, a desapropriação ainda será oficializada por meio de decreto. Após a publicação, os donos dos imóveis podem procurar o setor na rua Gregório de Matos, nº 41, Pelourinho, para questionar e obter informações.

A Diretoria do Centro Antigo não informou quando as expropriações ocorrerão e quanto será pago aos comerciantes e moradores.

Ocupação

Com os projetos, a diretora do Centro Antigo, Beatriz Lima, também espera reverter o processo de esvaziamento da região. "Quando paramos para planejar, uma ideia foi sobre a transversalidade da área, que não pode ser só para o turista, mas para as pessoas que moram e as que vêm morar", afirmou.

O professor de planejamento urbano da Universidade Salvador (Unifacs), Armando Branco, diz que o projeto atende ao princípio do urbanismo contemporâneo, pois tira as famílias das áreas de risco, mas as mantém próximas do habitat. "É interessante, a cidade não pode permanecer desordenada", opinou.

Cadastrados no Minha Casa Minha Vida

Os moradores da encosta acima da borracharia que será desapropriada para a construção das unidades habitacionais temem ter que deixar suas moradias e não serem contemplados pelo projeto.

Paulo Roberto Brito vive no local há 20 anos e disse que há dez espera ser beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. "As famílias estão cadastradas, no entanto, não têm perspectiva de serem contempladas", questionou o cover do cantor Raul Seixas.

Conforme ele, já ocorreram várias ameaças de desabamento na região. "Em tempo de chuva, ficamos na mão de Deus. A gente dorme mas não sabe se vai acordar", disse. No local, há dez casas de alvenaria. A encosta dá acesso à Lapinha, na Liberdade.

Santo Antônio

No Santo Antônio Além do Carmo, alguns moradores não querem deixar a localidade. Domingos Bispo, 57, é um deles. "Querem me indenizar com R$ 13 mil para eu deixar o meu bar. Por esse valor, eu não saio. Aqui é o meu ganha-pão", comentou.

Um morador, que não quis se identificar, conta que algumas famílias deixaram a encosta após o desabamento de casas em 2011, mas o local, foi ocupado, aos poucos, por bandidos. "Não adianta tirarem famílias daqui se não derrubarem as casas restantes e fiscalizarem a ocupação irregular", opinou.

O urbanista Armando Branco lembrou que as encostas são falhas geológicas que oferecem risco permanente. "As edificações têm que ser demolidas e a fiscalização intensificada", disse.

