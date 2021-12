Desal conserta piso de cimento em passarela

Após denúncia publicada nesta quarta-feira, 3, em A TARDE sobre um buraco numa passarela da Avenida Antonio Carlos Magalhães, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) realizou ontem um serviço de caráter emergencial.

A passarela beneficiada liga a sede do Detran-BA ao Corpo de Bombeiros. A operação resultou na troca de quatro placas que revestem o piso do equipamento. As mesmas estavam em estado de deterioração avançada, oferecendo sério risco de vida dos usuários. Cinco passarelas da capital já foram vistoriadas pela Desal desde o começo do ano, por ordem da prefeitura.

