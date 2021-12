Desafio é criar uma Salvador em que três milhões vivam bem

Enquanto o mercado imobiliário de Salvador aguarda com expectativa a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), quatro especialistas em urbanismo e economia criativa discutem em Salvador o que uma cidade pode e deve fazer nas próximas décadas para gerar empregos urbanos de qualidade e impulsionar a construção civil, em uma cidade com mais de 60% de construções irregulares e líder em desemprego entre as regiões metropolitanas, sem comprometer ainda mais o meio ambiente.

O momento de definições sobre o futuro da cidade levou a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) a escolher o tema Cidades Criativas para o Fórum de Sustentabilidade deste ano.

"Essa escolha é um presente para a cidade no momento em que se aguarda o PDDU. Quero muito que Salvador seja uma cidade criativa", justifica o diretor de sustentabilidade da Ademi, Rafael Valverde, referindo-se ao modelo econômico em que cidades se especializam em gerar riquezas por meio de atividades criativas, como moda, gastronomia, design e tecnologia da informação, por exemplo.

"Salvador tem belezas naturais e história. E falta muito pouco para que a cidade comece a criar riquezas com a economia criativa", entusiasma-se Valverde ao falar sobre uma questão que é debatida em todo o mundo, mas que localmente ganha uma força ainda maior porque algumas medidas que estão sendo implementadas atualmente devem determinar como a capital baiana será quando estiver plenamente urbanizada. O crescente debate entre construir e preservar.

Uma realidade que já opõe construtores e ambientalistas em exemplos pontuais, como o processo de revitalização do Centro Antigo de Salvador e que deve ampliar as diferenças à medida que a construção em outras áreas for regulamentada.

Crítico da Lei de Outorga Onerosa, sancionada recentemente pela prefeitura, o arquiteto Antonio Caramelo acredita que o Executivo municipal deveria abrir mão momentaneamente da arrecadação extra gerada pelo aumento do custo dos terrenos para lucrar posteriormente com a criação de negócios nas novas áreas construídas da cidade.

"O aumento no custo dos terrenos inibe o surgimento de negócios", afirma o arquiteto, que fará uma palestra no fórum sobre cidades mais verdes, mais sustentáveis e mais humanas, junto com o paulista Benedito Abbud, especialista em arquitetura paisagística.

Para o subsecretário de Cidade Sustentável e professor de planejamento ambiental da Unijorge, José Augusto Saraiva Peixoto, o desafio é "domar o capitalismo", no processo de construção dos novos empreendimentos da cidade.

"Entre as grandes indústrias de Salvador temos a construção, o tratamento de lixo. É preciso fazer com que a cidade construa opções de trabalho, lazer e mobilidade para os moradores sem provocar maiores danos ao ambiente". Saraiva é um dos responsáveis pela execução do Salvador 500, plano lançado no ano passado pela prefeitura e que pretende moldar a cidade que existirá em 2049, quando se comemoram 500 anos de sua fundação.

Caramelo acredita que o caminho do desenvolvimento da economia criativa em Salvador passa por duas vertentes: o incentivo aos novos prédios de negócios em áreas e o desenvolvimento de negócios criativos nas áreas periféricas (música, gastronomia, moda) que sejam comercializados nos bairros mais ricos. Algo que acontece em pequena escala, quando pessoas de classe média se deslocam ao subúrbio para provar um restaurante da moda, mas que ainda se limita a exceções. Para incluir na cidade criativa a periferia que não tem acesso a boa educação, saúde e infraestrutura, o arquiteto lembra o conceito criado por Jaime Lerner, da "acupuntura urbana" (intervenções pontuais), para cidades que estão doentes. "Não há políticas públicas para a periferia", lamenta.



| Medellín, Buenos Aires e Cidade do México são exemplos na América Latina



Autora do livro Cidades Criativas e uma das palestrantes do Fórum de Sustentabilidade da Ademi, a economista Ana Carla Fonseca cita Buenos Aires como um exemplo próximo de cidades que apostaram na economia criativa e tiveram sucesso.

"Em Buenos Aires, o sucesso dos distritos criativos motivou a criação de uma subsecretaria, para ver que bons exemplos podem surgir nos mais diversos contextos, afirma a escritora. Na capital argentina, bairros como Palermo e Colegiales se destacam pela exuberante presença de negócios criativos. O local que concentra as produtoras de TV, por exemplo, é conhecido como Palermo Hollywood. Dali saem não apenas filmes que conquistaram o mundo, como O Segredo de seus Olhos e Relatos Selvagens, mas atrações televisivas que são vendidas inclusive ao Brasil, como o programa CQC, cuja produtora é argentina", ressalta.

A colombiana Medellín e a Cidade do México também são considerados exemplos de cidades que mudaram de perfil econômico graças à indústria criativa.

Mercado imobiliário



"O mercado imobiliário tem muito a contribuir para isso, primeiramente trabalhando propostas e produtos inovadores. Mas também tem posição privilegiada para instalar novas lógicas de relação na cidade, formando um ambiente mais propício à criatividade dos cidadãos e trabalhadores. De novas funcionalidades dadas ao patrimônio arquitetônico ao incentivo ao uso misto, da criação de relações mais harmoniosas entre público e privado ao respeito ambiental como forma até mesmo de valorização dos empreendimentos", diz a economista.

adblock ativo