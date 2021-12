Desafio do Sangue movimenta Farol da Barra

O Desafio do Sangue aconteceu na manhã desta quarta-feira, 2, no Farol da Barra, em Salvador. O desafio marca o início da campanha de conscientização à doação de sangue no mês de novembro, em que é comemorado, no dia 25, o Dia Nacional do Doador Voluntário.

A ação contou com a participação de 4 academia de crossfit da capital para arrastar 17 toneladas de uma carga surpresa por 50 metros de distância. A carga, na verdade, era uma unidade do hemóvel (ônibus da Hemoba que circula pelo estado captar doadores).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que 3% a 5% da população doe sangue regularmente. A campanha foi motivada pelo fato de a Bahia operar com estoque de sangue inferior ao mínimo necessário. Apenas 1,4 % dos baianos doam sangue regularmente.

Apesar disso, a coleta de sangue no estado tem melhorado nos últimos anos. Em 2015, a Hemoba registrou cerca de 104.322 bolsas de sangue. Este ano, até o mês de setembro, esse número já ultrapassou 84 mil bolsas.