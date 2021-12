'Desafio do Gelo' arrecada R$ 16 mil em dois dias de ação

Já passa de dez o número de artistas brasileiros que aderiram ao "Desafio do Gelo". A campanha visa arrecadar fundos para instituições envolvidas com a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa que deixa o paciente impossibilitado de falar, andar e respirar.

Iniciada há cerca de um mês, nos Estados Unidos, a brincadeira, da Associação Americana de ELA (Alsa, na sigla em inglês), propôs que, quem não aceitasse o desafio de tomar um banho com balde de gelo teria que doar US$ 100 para ajudar nas pesquisas sobre a doença, que ainda não tem cura.

A participação de celebridades incentivou a população a tomar o banho e a doar qualquer valor. Para dar continuidade à brincadeira, os participantes devem desafiar outras três pessoas.

No Brasil

Disseminada no Brasil por meio do blogueiro Hugo Gloss, a mobilização já contou com a participação de celebridades como Neymar, Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga e Luciano Huck.

"É legal ver como virou algo mundial. Conseguimos a mobilização dos artistas. Muitos estão doando e divulgando a conta brasileira e isso é muito importante", explicou Hugo.

A organização oficial, contemplada pela mobilização no Brasil, é a Associação Pró-Cura da ELA, que arrecadou R$ 16 mil, em 48 horas (de domingo, 17, até terça, 19).

Segundo a presidente da instituição, Sandra Mota, o balde com gelo é uma referência ao frio que os pacientes da doenças sentem.

"Além de ajudar nos cuidados com os pacientes, a campanha também possibilita que as pessoas tomem conhecimento dessa doença, que atinge cerca de 2.500 pessoas, anualmente, no Brasil", completa Sandra.

O Jornal A TARDE entrou na brincadeira e desafiou Compadre Washington, um dos cantores do É o Tchan. O artista, que aceitou a proposta, indicou Beto Jamaica, Silvano Salles e Luiz Caldas, para o banho de gelo.

"Precisamos incentivar as pessoas para o bem, alertar e ajudar ao próximo", destaca Washington.

Degeneração

Mailson Silva, ex-lateral direito do Esporte Clube Bahia, foi diagnosticado com ELA em 2010.

Segundo Lícia Lima, esposa do ex-jogador, os sintomas iniciais foram fraqueza nas mãos e nas pernas e falta de apetite. "Demorou nove meses para descobrirem a doença e, uma semana após o diagnóstico, o quadro dele piorou muito", diz.

Atualmente, Mailson respira com a ajuda de aparelhos, se alimenta por meio de sonda, não fala nem anda.

Outros artistas, jogadores e empresários também já aderiram à campanha. Confira!

