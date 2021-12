Desabrigados sem previsão para receber auxílio-aluguel

Pelo menos 3.249 pessoas estão desabrigadas na Bahia desde que as fortes chuvas começaram. O número, do governo estadual, deve ser maior, pois Ilhéus não enviou dados. Na capital, até as 18h de na sexta-feira, 16, 227 famílias ficaram desabrigadas.

Os processos para recebimento do auxílio-aluguel ainda não foram iniciados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão (Setad). Pela assessoria de imprensa, o órgão afirma que nenhum laudo foi recebido para dar andamento à liberação dos valores.

Contrariando a legislação, a Coordenadoria de Defesa Civil de Salvador (Codesal) está encaminhando só os cadastros diários, sem o documento comprovando a necessidade de pagamento do auxílio. “Solicitei ontem o complemento da documentação e a Codesal se comprometeu a enviar as informações”, diz a secretária interina da Setad, Lisiane Guimarães.

Quem já recebeu casas por ter ficado desalojado no ano passado tem enfrentado problemas. Mais de 100 das 415 casas do conjunto habitacional Jardim Campo Verde, na Estrada do CIA, foram arrombadas, desde a inauguração oficial, no último dia 21. Funcionários da obra revelaram, ontem, que teriam sido roubados vasos sanitários, pias, torneiras e telhas.

Chaves - Desde o anúncio de inauguração, há 26 dias, quando o prefeito João Henrique sorteou as casas, apenas 60 famílias desabrigadas receberam as chaves. Até sexta, apenas oito já estavam habitando a nova moradia.

