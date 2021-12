Desabrigados estão em lar improvisado, longe de riscos

O autônomo Paulo Roberto Sá, 54, acorda assustado com o barulho de carros e ônibus que passam pela avenida San Martin. Apesar de em menor proporção, o som lembra o estrondo dos imóveis que desabaram na localidade do Barro Branco (onde morava), no último 27 de abril.

Além dele, a esposa Sara Bispo e duas filhas do casal também costumam acordar. Há 16 dias, eles dividem uma cama redonda e pequena de um hotel desativado na avenida e que tem servido para abrigar moradores que não têm como voltar para as casas em que moravam, após as fortes chuvas.

"É uma coisa que traumatizou. Na hora que o carro passa pela lombada de barro na rua, eu me assusto e penso que tem algo desabando. Eu fui um dos primeiros a sair pela rua, correndo e gritando para os vizinhos saírem de casa porque estava tudo desabando", relembrou.

A casa em que a família de Paulo morava no Barro Branco corre risco de desabar. Hoje eles dividem com mais 21 famílias quartos do hotel. Para andar pelo quarto, onde há apenas a cama e um banheiro, todos os dias ele e a esposa retiram sacos com roupas e brinquedos das filhas e colocam sob uma escada.

"É que a gente ainda tem um cachorro e temos que limpar, para poder andar. À noite, a gente coloca tudo de volta no quarto, para dormir", contou Sara. Os eletrodomésticos e móveis permanecem na casa. "Não conseguimos tirar quase nada porque não tenho para onde levar. No hotel, pelo menos a gente está tendo assistência, alimentação, kit de higiene", diz ele. Ontem, o casal foi informado de que estaria disponível a primeira parcela do auxílio-moradia (R$ 300) que, segundo a Secretaria de Promoção Social, pode ser estendido por até um ano.

"É muito complicado porque a gente não sabe para onde vai", disse Sara. Além da incerteza de moradia, o casal ainda se preocupa com seu sustento. Um carro que eles utilizavam para transportar o material que Sara usava para vender acarajé foi atingido pela laje de um dos imóveis que desabaram. "Até meu tabuleiro que estava no carro quebrou", contou Sara. Para recuperar somente o veículo, eles precisam desembolsar R$ 7 mil. Paulo lembrou que, enquanto ajudava no resgate dos corpos - 11 pessoas morreram no local -, ainda tentaram saquear o veículo dele.

Na conta dos prejuízos, há, ainda, guarda-roupa, sofá, rack e colchão. "Minha filha só voltou a frequentar a escola há uma semana. Mas, para voltar à vida normal, primeiro tenho que assentar minha família. Achar um lugar seguro para eles ficarem", frisou.

No andar debaixo de onde estão Paulo e a família, a aposentada Elenice dos Santos, 56, arrumava o material que recebeu de doação. Ela também havia sido informada que, após 12 dias, a primeira parcela do auxílio-moradia tinha sido liberada.

No local desde o último 30 de abril, ela e um neto de nove anos saíram da Estrada Velha do Aeroporto apenas com a roupa que vestiam no corpo. "Lá, eu não moro mais. Era uma casa de madeira. Estou esperando Deus, o prefeito (ACM Neto) e a presidenta (Dilma Rousseff) me darem uma casa do 'Minha Casa, Minha Vida'", afirmou.

Ela planeja morar com o neto em uma casa alugada na Nova Brasília. "Tenho recebido alimentação, um médico veio e mediu minha pressão. Mas o que a gente quer mesmo é ir para casa. Tudo que temos agora é de doação", acrescentou.

A aposentada chorou, enquanto descrevia os móveis e eletrodomésticos que perdeu com as chuvas. "Perdi a geladeira, fogão, colchão, roupa, ferro. Agora, é lutar para conseguir tudo de novo", lamentou.

Abrigos - De acordo com a Secretaria de Promoção Social (Semps), 943 já foram liberados 943 auxílios-moradia e 149 auxílios-emergenciais que podem ser de até três salários mínimos para moradores que perderam móveis e eletrodomésticos com as chuvas.

Três locais (na av. San Martin, Pau da Lima e Amaralina) funcionam como abrigos, além da escola Humberto Silva, na Baixa do Fiscal. Um total de 51 famílias estão abrigadas nestes espaços.

Abrigados em escola

Na manhã desta terça-feira, 12, cerca de 40 pessoas que estavam abrigadas na Escola Humberto Silva, na rua 1ª Travessa de São Domingos, na Liberdade, reclamaram de terem sido obrigadas a deixar o local, por volta das 12h. Eles haviam ido para a escola porque as casas em que moram corriam risco por conta de um imóvel que podia desabar a qualquer momento.

A casa, que estava sendo demolida, fica próxima da Baixa do Fiscal, onde após um deslizamento de terra no último domingo quatro pessoas morreram. "Fecharam a escola e disseram que a demolição do imóvel podia atingir a gente. O problema é que deixaram a gente na rua, sem comida, sem quentinha. Tem crianças, mulheres grávidas. Está todo mundo com fome", afirmou a dona de casa Ivonete Vieira, 31, que dividiu uma sala de aula com outras duas famílias.

"A gente não dormiu. Ficamos esperando demolir. As crianças começaram a chorar. Todo mundo agoniado. Pelo menos a escola fez macarrão para a gente deu café da manhã", acrescentou a dona de casa.

O aposentado Josenildo Calmunges, 51, também reclamou da situação de terem ficado na rua. "Está todo mundo na rua. Minha esposa está operada. É uma falta de respeito. Poderiam ter providenciado pelo menos comida para as crianças", frisou.

Enquanto aguardavam a demolição, eles dividiam biscoitos, dados por vizinhos e uma funcionária da escola. Os desabrigados reclamaram também das condições para dormir na escola. "Nem colchão deram. Dormimos no chão ou com colchão que conseguimos tirar às pressas de casa. Falaram que sairia o auxílio aluguel, mas até agora não recebemos", acrescentou Josenildo.

A repositora Gleice dos Santos, 28, aguardava do lado de fora com a filha de três anos no colo. "Ela está chorando porque está com fome. Não tem lugar para fazer mingau para ela. É uma situação difícil não poder entrar em casa e ver sua filha chorar, com fome".

Um funcionário da escola que não quis ser identificado informou que as pessoas foram retiradas do local enquanto o imóvel que corria risco de desabar era demolido. Os moradores só retornaram para a escola às 16h de ontem. O secretário municipal de Promoção Social, Bruno Reis, foi procurado pela reportagem, mas, até o fechamento desta edição, não retornou as ligações.

