Desabrigados afirmam que ainda não receberam auxílio aluguel

Os moradores que ficaram desabrigados por conta do deslizamento de terra na Baixa do Fiscal, ocorrido no último domingo,10, afirmaram, na manhã desta quinta-feira, 14, que não receberam o auxílio aluguel prometido pela Prefeitura Municipal.

O morador Messias de Jesus Venas, filho do cadeirante Delci Barreto, que morreu no esmoronamento, disse que seguiu todos os procedimentos necessários para efetuar o saque no banco, mas não conseguiu sacar o benefício.

"Me cadastrei no primeiro dia que aconteceu o deslizamento. No segundo e no terceiro, também me cadastrei. Disseram que em 48h entrava o auxílio. Fui ao banco, digitei o CPF e não tinha dinheiro," afirmou Venas, que completou: "Não tenho moradia, estou na casa dos outros. Perdi meu pai, perdi fogão, geladeira. Minha família perdeu tudo".

Outros moradores, que não quiseram se identificar, também relataram que estavam enfrentando o mesmo problema. As famílias desalojadas têm a opção de ir para abrigos temporários ou de receber o chamado aluguel social, mas muitos resistem em sair das casas com medo de invasões e roubos.

Benfício

De acordo com a Secretaria de Promoção de Ação Social (Semps), para sacar o benefício é preciso ir ao caixa de uma das agências do Banco Bradesco, apresentando um documento com o número de CPF.

O Secretário da Semps, Bruno Reis, disse que o benefício foi depositado apenas na quarta, 13. " Foi pago ontem (quarta). Nós cadastramos as pessoas no domingo e na segunda-feira,11, mas só ontem, às 15h, ficou disponível. Algumas famílias podem ter ido mais cedo e não tinha processado ainda", declarou.

Quem não conseguiu resgatar o benefício de R$ 300 disponibilizado pela prefeitura, o secretário informa que ainda pode ser sacado. "É só chegar ao banco e sacar no caixa por ordem de pagamento, nesta quinta," afirma o secretário.

Os moradores que estão desabrigados também poderão se cadastrar para participar de um plano habitacional da prefeitura. "O prefeito já baixou o decreto para desapropriar a área da garagem da empresa Marte, antiga São Luis, onde serão construídas as casas", disse Reis.

