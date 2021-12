Desabamento de prédio deixa quatro mortos em Pituaçu; buscas são encerradas

Foram encerradas no início da tarde desta terça-feira, 13, as buscas pelas vítimas do desabamento de um prédio de três andares no Alto do São João, em Pituaçu. A operação de resgate chegou ao fim após a retirada dos corpos de Rosimery Pereira, de 31 anos, e seu filho Artur, de 1 ano.

Além deles, foram confirmadas as mortes de Alan Pereira de Jesus, de 31 anos, e Robert Pereira, de 12 anos, que também era filho de Rosimery. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a perícia.

Já Alex Pereira de Jesus, de 29, a esposa Maria Conceição Bispo de Santos, de 30 anos, e a filha do casal, Sabrina Bispo de Jesus, que completou 11 meses nesta terça, foram resgatados com vida pelos moradores da região. Os três foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecem internados. Alex sofreu ferimentos na cabeça e reclamou de dores abdominais. Já Maria Conceição ficou ferida no braço esquerdo e na boca, e também estava com dores na região do abdômen.

Além deles, Rosângela Santana de Jesus, de 30 anos, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após passar mal. Ela não estava dentro do imóvel.

A operação é comandada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar. Segundo o coordenador de operação de salvamento dos Bombeiros, major Ramon Dieggo, as equipes prosseguem com as buscas para verificar se há outras vítimas. Um helicóptero do Graer está no local auxiliando o resgate.

Imóveis

De acordo com a Prefeitura de Salvador, outras seis casas "foram embargadas temporariamente para verificação das condições de segurança". Um dos imóveis foi parcialmente demolido para facilitar o trabalho de resgate.

Funcionários da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) estão no local para cadastrar as famílias que vão receber auxílio moradia.

Segundo o governo municipal, o prédio que desabou "foi construído recentemente de forma irregular e não ocupava área de risco. A edificação tinha quatro pavimentos, contando com subsolo e cobertura".

