Desabamento de mureta não ameaça terreiro, diz Iphan

Uma mureta de proteção do passeio frontal do barracão do Terreiro Ilê Axé Ivá Nassô Oká, mais conhecido como Casa Branca, desabou devido as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias em Salvador. Porém, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) garante que o ocorrido não ameaça a construção localizada na avenida Vasco da Gama.



Na tarde de sábado, 11, a Superintendência do Iphan na Bahia realizou vistoria para avaliar os danos que foram causados. Segundo Bruno Tavares, engenheiro civil e coordenador técnico do Instituto, as causas do desmoronamento da mureta estão associadas a falhas na rede de drenagem do terreno e dos espaços no entorno das edificações.



"O subdimensionamento das calhas existentes no passeio e falta de tubulação de escoamento levaram ao acúmulo de água que escoou por um único ponto, causando o carreamento de material das fundações da mureta. Com isso, a alvenaria não suportou o próprio peso e cedeu", relatou Bruno.



Uma lona foi posta no local, pela própria comunidade, para cobre o terreno. Ela evitará novo carreamento de material no trecho que ruiu, caso as fortes chuvas continuem.



Ainda segundo Bruno, para evitar novos deslizamentos, seria interessante manter a lona no local até a realização dos serviços de correção necessários, também a instalação de tubulação drenante, além da colocação de uma calha de recolhimento de água nas bases das muretas de contenção dos passeios, evitando o carreamento de terra em suas bases durante as chuvas.



Patrimônio nacional



O terreiro Ilê Axé Iyá Nassô Oká foi tombado pelo Iphan em 31 de maio de 1984. O tombamento inclui uma área de 6.800 metros quadrados com as edificações, as árvores e principais objetos sagrados.



O terreiro da Casa Branca é um exemplar típico do modelo básico jeje-nagô, sendo o centro de culto religioso negro mais antigo que se tem notícia da Bahia e do Brasil, considerado como a "matriz da nação nagô".



É possível ligar suas origens à Casa Imperial dos Ioruba, representando um monumento onde sobrevive riquíssima tradição de Oió e de Ketu, testemunho da história de um povo. Situado em terreno com declive, o terreiro possui uma edificação principal - A Casa Branca - que domina todo o sítio e centraliza o culto, com as diversas Casas de Santo - Ilê Orixá - distribuídas à sua volta, em meio à vegetação ritual - o Mato - com imensas árvores sagradas e outros assentamentos, além das habitações da comunidade local.



Na estrutura do terreiro da Casa Branca há uma praça projetada por Oscar Niemeyer e um gradil modelado por Bel Borba.

