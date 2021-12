Desabamento de imóvel soterra família em Pernambués

Dois irmãos, Cecília, 7, e André Moura, 8, foram resgatados com vida do desabamento de um imóvel em construção, de sete andares (dois deles subsolo), em Pernambués. O acidente aconteceu por volta das 19h deste sábado e às 22h30 o Corpo de Bombeiros mantinha as buscas na tentativa de resgatar a mãe dos meninos, Nívea Moura, um primo deles, Caio, e um vigia da obra, que estariam embaixo dos escombros.

Nívea estava com as crianças em casa, quando o desabamento ocorreu e parte do material caiu sobre a sua residência, que é vizinha ao imóvel. O resgate de Cecília durou uma hora e vinte minutos e foi facilitado porque os bombeiros conseguiram ouvir a voz dela.



“Me tira daqui, a areia tá caindo”, dizia Cecília. No momento do resgate ela pediu: “Estou com muita dor... Puxa devagar”. A equipe de bombeiros se emocionou quando a criança foi retirada e aparentava estar bem. André foi resgatado antes da irmã e encaminhado para o hospital. Ele não estava preso aos escombros.



“Vamos manter os esforços na tentativa de encontrar as outras pessoas com vida”, afirmou o major Marchesine, comandante do Corpo de Bombeiros.

