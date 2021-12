Derrubada de árvore em terreno na Vitória acaba na delegacia

A polícia precisou ser chamada para conter uma confusão no Corredor da Vitória na tarde desta terça-feira, 20. Um porteiro do condomínio Residencial Porto Victoria foi ameaçado de morte ao impedir a entrada de funcionários de uma construtora, que cortavam uma árvore no terreno vizinho.

Uma guarnição da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ªCIPM/Barra) esteve no local. De acordo com o Major Sandes Junior, ninguém estava armado. O porteiro, de prenome Reinaldo, e o funcionário foram encaminhados à 14ª Delegacia Territorial (DT), ainda segundo o Major.

Segundo Ari Cabral Henriques Junior, síndico do Porto Victoria, os moradores vêm movendo processos administrativos contra a construtora para evitar a derrubada da árvore centenária. "Como a árvore caiu toda no terreno do condomínio, eles queriam entrar para serrar o tronco e impedir o flagrante. Quando nosso porteiro impediu, foi ameaçado de morte", afirma.

Apesar das ações em andamento, a árvore foi cortada por volta das 15h30 desta terça. Localizada no alto de uma encosta, a árvore danificou os trilhos e a escada do bondinho do condomínio ao cair. Por causa dos danos materiais, Ari diz que o condomínio deve entrar também com uma ação judicial. "Não é só por causa do dano, o que aconteceu foi um crime ambiental", afirma o síndico.

adblock ativo