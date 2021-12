Derba é a estrada dos arrastões

Uma quadrilha de assaltantes tem levado medo a motoristas que circulam pela BA-528, a Estrada do Derba. Segundo relatos de condutores, carros de passeio passaram a ser alvo constante de arrastões ao longo da rodovia. Os criminosos, de acordo com as vítimas, colocam obstáculos na pista, forçando os veículos a parar.

É neste momento que os ladrões saem do matagal às margens da via e as abordam. Em alguns casos, eles quebram as janelas dos automóveis. Uma mulher que diz já ter presenciado um arrastão durante à noite contou ao A TARDE ter escapado por pouco de um assalto.

"Era por volta de umas 7h. Eu ia pra casa com mais duas pessoas no carro quando nos deparamos com um bambu caído na via, sentido Hospital do Subúrbio. Tinha um veículo e duas motos na nossa frente. Um dos motociclistas encostou a moto do lado direito do carro e foi retirar o galho. Aí saíram uns três caras fortemente armados do matagal. Todos com camisas enroladas para esconder o rosto. Eles apontaram as armas para o carona do carro da frente, gritando 'perdeu, perdeu', passa o celular'", detalhou ela.

A mesma mulher conta que ação ocorreu a cerca de 400 metros do posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). "A reação que tivemos no momento foi apenas de sair pela contramão, antes que eles viessem em nossa direção", narrou ela, ainda assustada.

O major Elson Pereira, comandante da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (Valéria), afirma que a unidade, responsável pelo policiamento em na região mencionada, atua diuturnamente para coibir assaltos na BA-528.

PM diz fazer rondas

As ações, segundo o major Elson Pereira, ocorrem por meio da operação Amanhecer Tranquilo e no período da tarde, com abordagens a suspeitos. Conforme Pereira, recentemente a companhia prendeu três criminosos que agiam na rodovia.

"Movemos esses esforços para reduzir a criminalidade na nossa área. Mas é importante que as pessoas mantenham contato com a nossa unidade [3117-8300] ou pelo Disque Denúncia [3235-0000]", diz. A reportagem não conseguiu falar com o delegado Alfredo Mehmeri, titular da 8ª Delegacia Territorial (CIA).

