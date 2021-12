Depósito de produtos roubados é encontrado no Lobato

Centenas de objetos roubados foram encontrados durante uma ronda policial na quarta-feira, 3, numa casa que servia de depósito no bairro do Lobato, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ninguém foi encontrado no local.

Segundo a Secretaria de segurança Pública (SSP-BA), policiais da 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma) faziam patrulhas na rua General Coelho em busca de uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas na região, quando foram alertados por populares que alguns suspeitos estavam escondidos em um imóvel.

Ninguém foi encontrado no local, mas os policiais descobriram um depósito com sacolas de roupas e sandálias, caixas e revistas do Boticário, Eudora, Jequiti, Havaianas e Riachuelo, notas fiscais das transportadoras Patrus, Jequiti e sites de compras, além 61 camisas e 20 calças de fardamento da empresa 'Brasil Kirin'.

Todo o material foi apreendido e será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. A polícia continuará com a investigação e patrulhamento da região.

