Depósito de bebidas pega fogo em São Marcos

Uma distribuidora de bebidas localizada na Estrada da Muriçoca, em São Marcos, pegou fogo no início da manhã desta quinta-feira, 23. Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta das 6h40.

As chamas foram controladas cerca de uma hora depois. Contudo, os bombeiros ainda realizam o rescaldo no local.

De acordo com o órgão, há uma residência em cima do estabelecimento. Mas não há informações se as chamas atingiram o imóvel, nem se houve feridos. A causa do incêndio é desconhecida.

adblock ativo