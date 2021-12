Dependentes químicos em tratamento ocupam área no CAB

Membros da Fundação Doutor Jesus, entidade que acolhe dependentes químicos, ocupam o canteiro central do Central Administrativo da Bahia (CAB), em frente à Governadoria, nesta terça-feira, 23. Eles pedem o repasse de um convênio com o governo estadual. De acordo com o líder espiritual da instituição, o deputado e pastor sargento Isidório (PSB), a verba foi suspensa em outubro.

"Ficamos até junho sem receber nenhuma ajuda. Agora em junho, eles pagaram uma indenização referente ao período de outubro a fevereiro. Depois disso, estamos sem convênio e indenização. Antes eram atendidas 1.200 pessoas, agora estamos com 718. Muita gente foi embora por falta de condição", diz.

O grupo, que chegou no CAB nesta segunda, 22, pretende manter acampamento por tempo indeterminado até ter a reivindicação atendida. Em movimento pacífico, os manifestantes não ocupam a via. Policiais militares acompanham o protesto.

