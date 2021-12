Denúncia de briga de casal resulta em descoberta de munições de uso restrito

Uma denúncia sobre uma briga de casal na quarta-feira, 31, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, resultou na prisão em flagrante de um homem por posse de 500 munições de uso restrito e fardamento militar.

Segundo nota da Polícia Civil (PC-BA), policiais da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas) prenderam Neirisvan da Silva Amorim na rua Brígida do Vale por conta da Lei Maria da Penha e o encaminharam à 6ª Delegacia Territorial (DT), de Brotas.

Na delegacia, foi constatado que havia outra denúncia sobre ele, por esconder armas e drogas em sua residência, na Travessa Paraguaçu, no bairro da Capelinha.

Os policiais retornaram na casa do suspeito e encontraram as munições, dois carregadores para pistola, duas balaclavas (máscaras), uma camisa do Comando de Policiamento Especializado (CIPE), da Polícia Militar (PM-BA), um fardamento do Exército e a quantia de R$ 66 em dinheiro.

Autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha, Neirisvan ainda vai responder por posse ilegal de munições de uso restrito. Ele foi encaminhado para a audiência de custódia e o material apreendido seguiu para a perícia do Departamento de Policia Técnica (DPT).

Material apreendido estava na casa do suspeito (Foto: Divulgação | PC-BA)

adblock ativo