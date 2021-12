Dentista fica ferido após bater carro em gelo baiano no Imbuí

Um homem ficou ferido após perder o controle da direção do veículo e bater em uma estrutura de concreto (gelo baiano), na manhã desta sexta-feira, 6. Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 4h, na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com testemunhas, após a colisão, a vítima, identificada como Moabe Martins, que é dentista, ficou com as pernas presas na região do painel do carro. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local.

O homem foi retirado do veículo por volta das 6h e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde do motorista é desconhecido. Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a ocorrência. O acidente deixou o trânsito lento no local.

