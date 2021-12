Dentista é morta a tiros após assalto no IAPI; polícia investiga caso

A dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes morreu na noite desta terça-feira, 11, após sofrer um assalto no bairro do IAPI. Rita deu entrada no Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações iniciais, a vítima foi abordada na rua Professor Moura Bastos por suspeitos que pediram que a mesma entregasse o carro. Rita não teria reagido e estava saindo do veículo, quando foi atingida por um tiro. Ela seguiu até a avenida San Martin, onde recebeu ajuda de uma guarnição da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que a encaminhou ao Hospital Ernesto Simões.

De acordo com a Polícia Civil, equipes dos departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) estão trabalhando no caso para apurar mais informações sobre o crime e os envolvidos.

Os investigadores estão buscando identificar testemunhas e encontrar imagens do circuito de segurança da região que possam contribuir com a investigação.

adblock ativo