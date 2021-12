Dentista do Bem seleciona jovens de baixa renda no dia 28

Na data em que se comemora o Dia Internacional do Sorriso, no próxmo dia 28, o programa Dentista do Bem selecionará centenas de jovens de baixa renda para receber tratamento odontológico gratuito.

A ação simultânea ocorrerá em mais de 300 cidades do Brasil, outros dez países da América Latina e Portugal. Em Salvador, será das 9h às 17h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

Os participantes devem ter entre 11 e 17 anos, estar acompanhados por responsáveis, portar RG, comprovante de residência e de matrícula em escola pública.

Após a triagem, os beneficiários em situação mais vulnerável serão encaminhados a consultórios próximos à residência, para acompanhamento até os 18 anos.

"Um adolescente que não tem possibilidade de ir ao dentista será um adulto infeliz, porque quem sente dor não estuda, não brinca e não consegue emprego", comentou Leonardo Costa, coordenador regional voluntário.

Segundo o Conselho Federal de Odontologia, 20 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista e 68% não sabem que têm direito a tratamento público.

