Dengue grave mata garota em Salvador

A morte por dengue hemorrágica de Catharina Miranda da Silva, de 17 anos, filha do compositor e cantor Val Macambira, foi registrada no atestado de óbito da garota. Um exame sorológico realizado pela Clínica São Marcos, na Graça, onde a jovem estava internada, confirmou a infecção pelo vírus da dengue. Catharina é a segunda vítima morta em Salvador e a 15ª na Bahia.

O óbito ocorreu por volta das 6 horas de quinta-feira, dia 12. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da clínica desde a noite anterior, com os sintomas da doença.



Catharina, que mora na Avenida Centenário (Chame-Chame), começou a se sentir mal no último domingo. Levada à clínica, foi medicada e retornou para casa. Dois dias depois, na terça, ela retornou à unidade particular, recebeu novo atendimento e retornou à residência. Na quarta-feira, foi levada à clínica pela terceira vez.



“Ela foi da emergência direto para a UTI”, disse o médico Luiz Augusto Vasconcelos, em nome da diretoria da Clínica São Marcos. Segundo ele, quadros de dengue hemorrágica são fatais em cerca de 3% dos casos.



A confirmação oficial do diagnóstico só deverá acontecer dentro de 10 dias, quando for divulgado o resultado de exames de sangue pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

A morte do garoto Samuel Santos, 5 anos, ocorrida no último dia 6, também aguarda confirmação oficial da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). Os dados oficiais divulgados no boletim epidemiológico, datado de 9 de março, registram 15.395 casos de dengue na Bahia, aumento de 208% em relação ao mesmo período de 2008, quando foram registradas 4.995 ocorrências.



Os registros de formas graves da doença (dengue com complicações, febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue) são 409 em 60 municípios. Destes, 123 casos e 13 óbitos foram confirmados em 26 municípios. As cidades com mais casos são Jequié (38 casos e dois óbitos), Itabuna (16 casos e quatro óbitos), Ilhéus (11 casos), Salvador (11 casos e dois óbitos) e Ipiaú (oito casos e um óbito).



Inquérito – O Ministério Público baiano (MP) vai instaurar inquérito nos municípios onde há epidemia. O objetivo, segundo a promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Defesa da Saúde do MP, Itana Viana, é apurar responsabilidades pelo não-cumprimento de metas preventivas, que poderiam evitar os números alarmantes da doença.



“As ações de prevenção e combate à dengue são responsabilidades das prefeituras municipais. Se há epidemia, há falhas”, disse Itana Viana, que visitou Itabuna no início da semana, disse que pretende oferecer atenção especial aos sete municípios onde já foi decretado estado de emergência por conta da epidemia de dengue. “Em cada comarca que tiver índices de infestação superior ao limite colocado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério Público vai estar presente”, disse.

