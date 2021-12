Dengue faz a quarta vítima em Salvador

>>Ouça o jingle da campanha contra a dengue

A morte do menino Wesley Lima, neste domingo, 05, com suspeita de dengue hemorrágica, serve como mais um alerta para poderes públicos e população do subúrbio ferroviário. Wesley, morador de Plataforma, pode ser a quarta vítima da doença em Salvador. A confirmação do Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) ainda não saiu, mas o atestado de óbito do garoto registra a hemorragia por dengue. Será o segundo caso com morte, este ano, na região periférica da capital. Wesley tinha 7 anos e cursava a 1ª série na escola Educandário Cantinho Celestial.



No subúrbio, área com maior índice de infestação predial (IIP) de Salvador, a carência em infraestrutura facilita a proliferação de focos com larvas do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Nesta segunda, 06, próximo à casa de Wesley, por exemplo, havia esgoto a céu aberto, um carro abandonado, segundo moradores há mais de dois anos, acúmulo de lixo.



De acordo com a líder comunitária Cristiane Batista, nas redondezas, mais três pessoas estão internadas com dengue, sendo que Ramon Souza, 13 anos, recebeu alta no final da manhã de segunda, após cinco dias internado no Hospital São Jorge. “Falta muita coisa para prevenir a dengue por aqui. Os esgotos estão abertos”, lamentou Vânia Souza, prima de Ramon. Na casa de Petrônio Alves, 89, uma piscina cheia de água, com limo e mato ao redor, não é usada. A vizinhança apontou o local como um dos principais focos do mosquito, mas Petrônio alegou colocar cloro. “Não tem dengue, boto cloro sempre”.



ENTERRO – No enterro de Wesley, no cemitério de Plataforma, na segunda, compareceram muitas crianças, colegas de escola levaram flores, e não faltaram relatos de casos de dengue entre amigos e familiares moradores do subúrbio. O marido de Josineire Lima começou a sentir os sintomas no sábado. “Já procurou o médico e agora toma medicamento em casa. Tem muito mato e área abandonada aqui”, ressaltou ela.



A família da criança estava desolada. Os pais de Wesley, Antônio Correia e Marivânia Lima, atribuíram a morte do garoto ao atendimento no Hospital João Batista Caribé. “Pedi para transferir meu filho para local com UTI, ele só piorava, furaram ele todo procurando veia. Quando furaram o pescoço, ele piorou mais, aí falaram de transferência, e meu filho morreu logo depois”, desabafou a mãe.



Wesley foi internado no sábado e faleceu no domingo, por volta das 14h. “Essa doença é maldita, não levem seus filhos para qualquer lugar, exijam atendimento com emergência”, disse Antônio. A família da criança contou que recebeu diagnóstico de infecção intestinal, depois dengue clássica.



TRANSFERÊNCIA – A Secretaria Estadual de Saúde, pela assessoria de imprensa, informou que a criança foi internada com os sintomas de dengue, teve a assistência adequada, e no domingo foi solicitada a transferência para o Hospital Couto Maia, mas o quadro evoluiu rápido e ele morreu antes da transferência.



A primeira morte por dengue hemorrágica confirmada em Salvador, este ano, também foi na região do subúrbio ferroviário. Samuel dos Santos, 5 anos, morava em Praia Grande e ficou 23 dias internado no Hospital Roberto Santos, falecendo no dia 6 de março. Catharina Miranda, 17, residente na Avenida Centenário, e Estefanie Soares, 8 anos, moradora da Avenida Vasco da Gama, foram as outras vítimas. Faleceram no dia 12 e 13 de março, respectivamente.



