Demora de obras da Ufba preocupa alunos

Em rápida passagem pelo campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a impressão que se tem é que o espaço foi transformado em canteiro de obras. Atualmente, existem, no local, ao menos seis construções de grande porte.



No entanto, de acordo com estudantes da universidade, o andamento das intervenções é lento e tem prejudicado pesquisas, aulas e demais atividades acadêmicas que dependem das novas dependências para ser executadas.



Há cerca de cinco anos, alunos, professores e funcionários do Instituto de Química da Ufba aguardam a conclusão da reforma do quinto pavimento do prédio, atingido por um incêndio de grandes proporções em 2009.



Na ocasião, as chamas consumiram dez laboratórios da unidade, o que causou prejuízos com perda de equipamentos, materiais e projetos de pesquisa.



Hoje, a obra está em fase de finalização, porém alunos como Vinícius Lima, 27, que cursa o 6º semestre do curso, reclamam que a morosidade no ritmo da construção impactou, sobretudo, nas aulas práticas do instituto.



"Depois do incêndio, permanecemos cerca de três meses sem as aulas práticas que eram realizadas no instituto. Depois disso, fomos deslocados para outros pavilhões, mas as atividades, como aulas práticas, ficaram bem restritas, por conta da falta de espaço", disse.



A diretora do instituto, Maria de Lourdes Botelho, reconhece que a demora para a entrega do quinto pavimento refletiu no andamento de algumas pesquisas realizadas pelos alunos.



"Temos nos esforçado bastante para manter a continuidade de 100% das pesquisas, mas, funcionando em espaço provisório, não temos boas condições para tanto. Ainda assim, as atividades estão sendo realizadas na medida do possível", afirmou.



A demora para a conclusão do novo edifício onde vai funcionar a Faculdade de Dança da Ufba, em Ondina, tem causado apreensão nos estudantes do curso.



Por trás dos tapumes que envolvem o novo prédio, é possível ver que a construção está em fase de finalização. No entanto, de acordo com o depoimento dos alunos, há cerca de três meses a obra está completamente parada.



Para a aluna do 5º semestre do curso de dança Vanessa Santos, 29, a estrutura atual do prédio não é suficiente para atender à demanda de alunos matriculados.



"Precisamos de mais salas de aula e de áreas específicas para ensaios e outras atividades práticas. A demora para a finalização da nova sede está prejudicando a formação dos alunos, pois temos que revezar ou dividir espaços com outras turmas", afirmou a estudante.



Execução



De acordo com o superintendente de infraestrutura da Ufba, Fábio Velame, não há atrasos na execução das obras. Ele explica que as intervenções estão sendo realizadas dentro do prazo previsto.



"Em geral, as obras são feitas a partir da captação de recursos em duas etapas. É o caso da Escola de Dança, por exemplo. A primeira etapa já foi concluída. Para a segunda, os recursos já foram captados, e, em abril, vamos lançar novamente o edital para a finalização", explicou.



Segundo ele, há alguns casos isolados, como o do novo prédio da Escola de Música, em Ondina, que teve as obras paralisadas por conta de atividades do curso de veterinária que eram realizadas no espaço vizinho.



"Para iniciar a obra, foi necessário a desativação das pesquisas ao fundo da Escola de Veterinária, vizinha à Escola de Música. Foi um trabalho cuidadoso, pois se trata de objetos de pesquisa. O mesmo acontece nos laboratórios onde estão sendo realizados outros tipos de pesquisa", justificou.

