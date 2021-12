Demolição parcial do Centro de Convenções começa nesta quinta-feira

Já começou o desmonte das estruturas que sobraram após o desabamento de parte do Centro de Convenções da Bahia (CCB), em setembro de 2016. O alvará para a retirada das peças, assim como de parte do concreto, foi expedido pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) em 29 de novembro deste ano e tem validade de seis meses.

“Nós havíamos expedido uma licença ano passado, mas a Justiça nos notificou para suspender. Agora, a decisão de suspensão foi revertida e, com isso, foi possível expedir uma nova licença. O que acontece nesta quinta-feira, 21, no local é uma demolição parcial”, explica o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

De acordo com o alvará emitido pelo órgão, a empresa Magalhães Júnior está autorizada a realizar a intervenção. Responsável pelo patrimônio do equipamento, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) informou, em nota, que a desmontagem começou no último dia 12 e deve durar, pelo menos, 90 dias.

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sósthenes Macêdo, e uma engenheira do órgão acompanharam os trabalhos. Toda a área do equipamento está tapumada, o que garante a segurança de transeuntes e moradores da região durante o procedimento.

