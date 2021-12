Demolição do Aeroclube deve durar 60 dias

Começou nesta segunda-feira, 5, a demolição do shopping Aeroclube, na Boca do Rio, em Salvador. Segundo o consórcio responsável pelo novo empreendimento, o processo de demolição e retirada do entulho deve ser realizado em 60 dias, prazo em que se deve concluir o projeto do shoppinhg. A última estrutura que funcionou, no antigo Aeroclube, foi o cinema, que encerrou as atividades na quinta-feira, 1º.

Estiveram no local das obras o prefeito ACM Neto, o gestor da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom) Silvio Pinheiro, Geraldo Jereissati, diretor do grupo responsável pelo novo consórcio e representantes da associação dos moradores do bairro.

No lugar do antigo Aeroclube será construído um novo empreendimento fechado, com visão para orla, além de um parque, que deve se integrar ao novo projeto de revitalização da orla de Salvador. A previsão de conclusão da obra é de 2 anos.

Outra mudança será na avenida Octávio Mangabeira que passará entre a praia e o empreendimento, informou o superintendente Silvio Pinheiro.

Futuro shopping

A construção do novo centro, denominado de Shopping Bosque, deve começar logo após a demolição. No entanto, ainda não há uma data precisa. Uma das contrapartidas do Consórcio Parques Urbanos será a construção do Parque Atlântico, com investimento de R$ 10 milhões.

Haverá 270 lojas-satélite (de menor porte), duas lojas-âncora (de maior espaço), cinco megalojas (de departamentos), oito restaurantes, um cinema com sete salas e 2.676 vagas de estacionamento. O investimento final será de R$ 225 milhões.

O Shopping Bosque vai gerar 3,8 mil empregos diretos. Durante as obras, serão dois mil empregos. A comunidade da Boca do Rio terá prioridade na seleção de mão de obra para as obras. O antigo Aeroclube, no auge, contava com 140 lojas e 10 mil empregos diretos e indiretos.

adblock ativo