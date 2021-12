Demolição de prédio no bairro de Ondina é concluída

Foram concluídos neste domingo, 28, os trabalhos de demolição do prédio abandonado na avenida Oceânica, no bairro de Ondina, em Salvador. Por causa do procedimento, o trânsito está bloqueado no trecho entre as ruas Pedra da Sereia e Santa Pua, com acesso liberado apenas para moradores e comerciantes locais.

Segundo informações da prefeitura, o processo de demolição, que começou na tarde do sábado, 28, deve ser encerrado às 22h deste domingo, quando o tráfego será parcialmente liberado, já que o sentido Rio Vermelho segue em obras de requalificação desde o dia 2 de maio.

A expectativa é que seja retirada de 100 caçambas de entulho, segundo o engenheiro da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Celso Jorge, responsável pela obra.

Após a demolição, o local dará espaço para a construção de uma baia de ônibus. A nova construção deve desafogar o trânsito na região;

