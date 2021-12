Demolição da Tribuna de Honra da Fonte Nova continua nesta quinta-feira

O processo de demolição da Tribuna de Honra do Estádio da Fonte Nova continua nesta quinta-feira, 16. Iniciada no dia 2 de setembro, a demolição acontece de forma manual para não prejudicar as estruturas da rua Anfrísia Santiago, que fica ao lado do estádio, e de um prédio anexo em que funcionavam as instalações da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). Atualmente, o prédio serve de base para as operações do consórcio que venceu a licitação para a construção da nova arena.

A conclusão da demolição está prevista para daqui a 31 dias, quando será feita uma demolição mecanizada controlada do restante do entulho. A expectativa é de que até o final do mês de novembro toda a obra de demolição do estádio esteja concluída.

*Com redação de Yuri Abreu

adblock ativo