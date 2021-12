Demanda no corujão cai em dia útil e sobe fim de semana

Inaugurado há dois meses, o sistema Corujão (ônibus que circulam de madrugada) já transportou 21.455 passageiros da estação da Lapa para diversos pontos de Salvador. A equipe de A TARDE embarcou em dois dos 56 ônibus que operam de 0h a 4h na semana passada para testar o serviço.

As principais queixas da população foram em relação à insegurança, tempo de espera e funcionamento do aplicativo CittaMobi. A procura é maior nos fins de semana, quando o número de passageiros é duplicado e até triplicado, segundo motoristas.

Na madrugada do último dia 2, uma quarta-feira, estação e ônibus permaneciam vazios. No coletivo da linha Lapa-Praia do Flamengo, que saiu da estação às 2h05, só quatro pessoas embarcaram durante todo o trajeto. Entre elas, só uma pagou a passagem.

Relato

"Eles me pedem carona e eu não tenho como negar porque tenho medo de ser agredido. Quem trabalha no Corujão tem que ter molejo", disse um rodoviário. O molejo a que ele se refere inclui também apagar as luzes internas ao passar por vias e bairros que considera perigoso, como Boca do Rio.

O único pagante da quarta foi o piscineiro Francisco da Silva, 54, velho conhecido dos motoristas que trafegam pela orla. E o que seria de seu Francisco sem os ônibus da madrugada? "Pego este horário há 14 anos. Tenho que chegar ao clube Costa Verde, em Piatã, antes das 4h, porque às 5h as aulas começam e tudo tem que estar limpo. Esses ônibus são minha salvação".

Na madrugada de sábado, o movimento foi bem mais intenso. O ônibus Lapa-Mussurunga, que saiu do terminal às 2h50, lotou ao passar pela orla. O passageiro Pedro Almeida, 38, reclamou: "Eu já estava há 50 minutos esperando".

Já o cozinheiro Joaci Pedro da Silva, 50, reclamou da organização: "Precisa ajustar as linhas porque todas saem por volta de meia-noite e sempre da estação da Lapa. Quem chega aqui à 0h10 tem que esperar 40 minutos pelo próximo".

Gestor

Em resposta, o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, informou que o Corujão é um projeto de integração no qual todas as linhas saem da estação da Lapa. "Salvador tem uma cultura em que as pessoas querem pegar o ônibus na porta do trabalho e descer na porta de casa. Mas o transporte é coletivo, tem que atender à cidade como um todo", afirmou.

O secretário lembrou, entretanto, que o sistema está sujeito a ajustes: "Recentemente, ajustamos uma linha para passar no Rio Vermelho e Barra. Faremos outras mudanças. Na alta estação vamos observar, por exemplo, se será necessário aumentar a frota".

Na Lapa, uma viatura policial faz a ronda, mas não permanece por toda a madrugada no ponto. Segundo a PM, as paradas estratégicas ocorrem nos horários de principal movimento.

São muitos os relatos de insegurança feitos por passageiros e motoristas. O rodoviário Edmar Silva, 27, conta que entrou em luta corporal com um passageiro que o ameaçou com uma faca no dia 1º de setembro.

"Um sacizeiro (usuário de crack) entrou e se recusou a pagar a passagem. Pedi que pagasse e ele me mostrou a faca. Esperei ele descer, bati nele e tomei a arma. Mostrei ao policial e ele disse para eu não me estressar com crackeiro", queixou-se.

Edmar também diz ter presenciado um assalto a ônibus no mesmo terminal: "Um cara deu uma pesada na porta do meio, entrou e fez a limpa nos passageiros. Não pude fazer nada". Apesar dos relatos, a Polícia Civil informou que desde o dia 10 de julho apenas um roubo foi registrado pelo Grupo Especial de Roubo a Ônibus (Gerrc), no período entre 0h e 4h.

